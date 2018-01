Sinan Gümüş, NTV Spor ekranlarında Evren Göz'e bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılı takımdaki hoca değişimine değinen Sinan, Fatih Terim ile Igor Tudor hakkında konuştu ve taraftardan destek istedi.

İşte Sinan Gümüş'ün sözleri...

Kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Sinan, "Yaklaşık 4 gündür kamptayız. İlk günden bugüne kadar keyifli geçiyor. İyi çalışıyoruz, bu çok önemli. Tatilden sonra, kondisyonumuzu geri almamız lazım. İnşallah Buca maçına kadar çok daha iyi olacağız. Fatih hoca çok büyük bir hoca. Kampa neşe getirdi aynı zamanda*Hasan hoca ve Ümit hoca da çok büyük hava getirdiler. Tatilde Almanya'ya gittim ailemin yanına. Babam bana bir mektup verdi eve gidince. 10 sene önce İngilizce dersinde yazdığım bir mektuptu. Mektupta yazan şey, hayalim Bayern Münih veya Galatasaray'da oynamak yazıyordu. Çok duygulanmıştım" dedi.

Galatasaray'da 3.5 yılda çok şey öğrendiğini ifade eden Sinan, "Buraya gelince büyük yıldızlar ve efsanelerle oynamak benim için inanılmaz bir duyguydu. Selçuk ağabey olsun, Burak Yılmaz olsun, Sneijder, Podolski hepsine çok teşekkür ederim. 3,5 senede onlardan o kadar çok şey öğrendim ki, şimdiki Sinan'ı onlara borçluyum diyebilirim. Allah nasip ederse 3 sene daha 5 sene daha bu formayı giymek isterim" şeklinde konuştu.

"BU CAMİA İÇİN HER ŞEYİMİ VERİRİM"

Küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğunu ve hiçbir zaman Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini ifade eden genç golcü, "O dönemde fazla forma şansı bulamadım. Genç oyuncu da olsam en önemlisi oynamaktı. Sonuçta oynayıp kendimi göstermem lazımdı. Düşündüm, böyle devam edemem. Oynayıp kendimi göstermeliyim. Birçok takım istiyordu. Son 3 haftada 5 gol attım, başkanla görüştüm sonra her şey değişti. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bu camia için her şeyimi veririm. Taraftarın bana olan tepkisi artık yok çok şükür" dedi.

Galatasaray forması altında gol atıp da sevinmemesini de değerlendiren Sinan, "Tepki aslında kendimeydi. Uzun haftalar oynamadım. Çok üzülmüştüm. Galatasaray'da kalıp kalmayacağım belli değildi. Lig'deki son maçtı ve kafamda Arena'daki son maçım diye düşündüm. O an sevinmek istemedim. Şimdi baktığımda hata yapmışım diyorum, şimdi her golümde sevineceğim" ifadelerini kullandı.

''GOMİS İNŞALLAH BENİ DÖVMEZ DEDİM''

Gomis'in kendisinden 18 numaralı formayı istediğini vurgulayan Sinan, "Tatil dönüşü tabii ki herkes toplandı. Gomis yeni gelmişti. Araştırdım ben de onun diğer takımlarda giydiği numaraları. Baktım her takımda 18 numarayı giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi. İnşallah beni dövmez dedim. Bir gün soyunma odasında Carole ile bir şeyler konuşuyorlardı. Ben yanlarından geçerken beni çağırdılar ve Gomis 18 numarayı vermemi rica etti. Ben de seve seve olur dedim" şeklinde konuştu.

Tudor hakkında konuşmak istemediğinin altını çizen Sinan, "Eski hoca ile ilgili çok konuşmak istemiyorum ama kesinlikle Tudor döneminde iletişim problemimiz vardı. Ben olayım, arkadaşlarım olsun. Ama takım olmaktan hiç kopmadık. Bireysel olarak bakarsak ben 6 ay kaybettim. Biz birkaç hata ve bazı yanlış işlerden dolayı puanlar kaybettik, yoksa çok daha iyi olacaktık" dedi.

"EFSANELER İLE BİR ARADA OLACAĞIM"

"Necati ağabey, Elmander, bu oyuncular çok büyük oyuncular. Onlar bana topa şöyle vur dese benim topa öyle vurmam lazım. Efsane onlar. Galatasaray'da oynamak herkese nasip olmaz. öğreneyim ki onlar gibi olayım. Uzun süredir Koray Günter ile çok yakınız. Selçuk ağabey ile de öyle. Herkes bana sempatik diyor. Tabii ki zaman geçirdiğim 3-4 kişi var. Herkes ile şakalaştığım için ısındım aralarına"

''FATİH HOCA HAVAYI DEĞİŞTİRDİ''

"Fatih hocanın gelişiyle bir hava değişimi oldu. 2015 canlanıyor gözümde. Prandelli döneminde iyi çalıştık ama Hamza hoca gelince bizimle çok ilgilenmişti. Şimdi de aynı şeyleri hissediyorum. Hamza hoca herkese baba-oğul gibi yaklaştı. Kafamda aynı aile ortamı var ve sanki biz yine şampiyon olacağız"

''TARAFTARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM''

"Kupa maçlarında, oyuncu seviyesi biraz düşüktür. Ancak hiçbir maçta gol atmak kolay değildir. Ben hep kupa oynayıp ligde az oynadım. Benim inancıma göre 2-3 maç ligde oynadıktan sonra alışıyor oyuncular. Taraftara sonsuz teşekkürler. Instagram'da 500 bin takipçim oldu. Ben de bir forma çekilişi yaptım. Yorumları okuyup bir kişiyi seçeceğim. Onlar olmasa ben olamazdım onlara çok teşekkür ediyorum"