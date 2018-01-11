Performansları tavana vuracak
G.Saray’ın hocası Terim, yeni transferler kadar mevcut kadroya güvendiğini söyledi, “Daha iyi olacaklar” dedi
'2. YARI ZORLU'
Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "2.yarı çok mücadeleci olacak. İnşallah kavgasız gürültüsüz bir lig olur. Yukarı taraf sonuna kadar götürür. Ortaya yakın takımlardan bazıları başkalarının önüne geçebilir. Ligin daha zevkli olmasını sağlar. Kim ne oynarsa oynasız, bizim ne yapacağımız önemli. Sözleşmeyi oyuncu uzatır. Futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyorsa bunu belli eder. Biz de "Hayır" demeyiz.
BEN DONK'TAN ÜMİTLİYİM
Donk hepimizin Kasımpaşa'dan bildiği tekniği yüksek, fiziği iyi, meziyetli oyuncu. Donk'tan beklentim var. Fernando sakat alternatifinin onu aratmaması lazım. Donk var ama orada Selçuk da var. Bu takımda herkes kendini önemli hissetmeli. Herkese şans gelir, önemli olan şans geldiğinde onların doğru kullanmasıdır.
KAFAMDA FARKLI PROJELER VAR
Taffarel ile konuştum. Onu lige hazırlıyoruz. Tafo geliyor. Hasan (Şaş) ve Ümit'in (Davala) haricinde Levent Şahin de geldi. Kafamda değişik proje var. Elmander de Cumartesi günü burada olacak. Necati ve Elmander santraforlarımızı çalıştıracaklar.
ALT YAPIDAN BİR ŞEY ÇIKMIYOR
Altyapıdan bir şey çıkmıyor. Galatasaray altyapısından bir şey çıkmalı. Oraya yeni futbolu bırakmış arkadaşlarımı getireceğim. Necati Ateş'i Gökhan Zan'ı çağırdım. Çok paramız yok ama itibarımız var. Para talep etmiyoruz dediler, bizim için gururdur dediler. Emre'ler, Arda'lar, Sabri'ler altyapıdan geldi. Buradan yenileri çıkmalı"
TERİM'DEN İNCİLER
* Taraftarımıza havaalanından beri bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum.
* Oyunculara tebliğ edilen programa uydum.
* Fernando ile konuştum. Önümüzdeki hafta bize katılacak.
* Tarık ve Emrah 'ın oynamaları istediğim için gönderdim.
* Hazırlık maçını Hagi'nin takımı ile yapmak güzel olacak. Galatasaray'ı tutkuyla seviyor.
* Hakan Balta'yı yeni transfer olarak görebilirsiniz.
* Kazanınca nasıl seviniyorsak kaybedince de üzüleceğiz. Hep ayın duygu yok.
* En kötü zamanlarımızda hep taraftara ihtiyacımız var. İç sahada boş koltuk görmek istemiyor. Taraftarımız beni kırmaz.
* Dışarıdan "Çok iyi takımız" diyoruz da Ali Sami Yen'de iyiyiz. Deplasmanda iyi değiliz.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 5
Yorum
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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