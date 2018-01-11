Özbek: Hayatta yanlış yapmam
"Yönetim olarak hatalar yaptık ama Galatasaray’a yanlış yapmadık. Galatasaray’ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze koymam"
Özbek'in listesi: Özkan Olcay Nasuhi Sezgin Ali Yüce Mehmet Dedeoğlu Osman Kocaman Ahmet Cebeci Ural Aküzüm İsmail Sarıkaya Can Topsakal Murat Atay
Yedekler: Mehmet Onultan Cevat Genç Burçin Aslan Serdal Koç Ozan Oral
SÜRE 2.5 YILA İNEBİLİR
Seçim kararının muhtelif sebepleri bulunduğunu aktaran Özbek şöyle konuştu: Mayıs ayı sportif manada çok kritik. Sportif AŞ kar etmeli. Bunun için de mevcut yönetimin kısa süresi olmaması lazım. Galatasaray'ın menfaatine halel gelmemesi için seçimi öne aldık. Kim seçilirse seçilsin, yeni yönetim 3 yıl için göreve gelmeli. Tüzük gereği 2.5 yıla da indirilebilir ve yine mayıs ayında yapılabilir.
BORÇLARI AZALTTIK
Finansal yapımız, yaptığımız projeler çerçevesinde iyileşmeler gösteriyor. Biz 216 milyon dolar devraldık ve şu anda 179 milyon dolara indi. Borç alacak farkımız da 327'den 270 milyon dolara inmiştir. Bunların ışığında, finansal yapıyı sürdürülebilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bunun için de süre lazım.
1.5 MİLYARI GEÇECEK
Ben sizden projeler için yetki alırken, Riva ve Florya'dan 1,5 milyar lira elde edeceğimizi söyledim. Şu anda bu rakamı da geçeceğiz. Zihinleri bulandırmak için araziler satıldı deniyor. Hasılat paylaşımı sözleşmesi var her yerde. Florya'da daha ihaleye çıkmadık. Galatasaray'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim. Galatasaray'ın çekişmeye, kavgaya değil, huzura ihtiyacı var. Seçimin Galatasaray'a huzur getirmesi dileğiyle..."
ÜNAL AYSAL BIRAKIP KAÇTI
Ünal Aysal'ın açıklamalarına da geniş yer ayıran Özbek, Terim'in milli takıma gidiş sürecini gündeme getirmesine tepki gösterdi. Özbek, "Ünal Aysal, 'Bu erken seçim nereden çıktı? Etik midir?' diyor. Ya Ünal ağabey, sen kaç erken seçim yaptın? Sonuncusunda da bıraktın kaçtın. Neden şimdi 4 sene evvelki bir olayı gündeme getiriyorsun? Terim'i gündeme getirip, tartıştırarak ne murat ettin, derdin neydi?" diye konuştu.
KEMERBURGAZ'IN ÜST KULLANIM HAKKINI ALDIK
Kemerburgaz'da kulübe 137 dönüm arazi tahsis edildiğini aktaran başkan Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. İşte 49 yıllık üst kullanım hakkının olur yazısı. İstanbul Defterdarlığı'nda son çalışmaları yapılıyor tapulama için. Stada 7 dakika mesafede. Bir an evvel buraya taşınalım ki Florya'da çalışma başlasın. Yine bunun için de yeni tesis inşa edilmeli. İnşaat için de Emlak Konut Gayri Menkul Ortaklığı ile görüştüm. Tüm bu süreç işliyor" değerlendirmesinde bulundu.
ARDA TURAN TERBİYESİZ DEĞİL
Özbek, Arda Turan üzerinden spekülasyon yapıldığını ifade ederek; "Arda Turan, "Mehmet Ağar'a Fatih Terim var, Galatasaray'a gelmem' demiş. Arda, Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir. Bu servis edilmiş bir haber. Sırf Arda Turan'ı transfer etmedik diye böyle yapıyorlar" dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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Yorum
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Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Özbek: Hayatta yanlış yapmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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