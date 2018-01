Özbek: Hayatta yanlış yapmam

dünkü Divan Kurulu Toplantısı ile birlikte seçim kulisleri yeniden hareketlendi. 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olanvedün üyelere hitap etti. Listesini tanıtan ve yönetim olarak Galatasaray 'ın başarısı için çalıştıklarını belirten Özbek, "Sayıngetirirken de diğer çalışan arkadaşlarımızı getirirken demenfaatlerini düşünerek karar verdik. Her türlü fedakarlığı yaptık. Yönetim olarak hatalar da yaptık ama Galatasaray 'a hayatta yanlış yapmadık" diye konuştu.: Özkan Olcay Nasuhi Sezgin Ali Yüce Mehmet Dedeoğlu Osman Kocaman Ahmet Cebeci Ural Aküzüm İsmail Sarıkaya Can Topsakal Murat AtayMehmet Onultan Cevat Genç Burçin Aslan Serdal Koç Ozan Oralkararının muhtelif sebepleri bulunduğunu aktaran Özbek şöyle konuştu: Mayıs ayı sportif manada çok kritik.kar etmeli. Bunun için de mevcut yönetimin kısa süresi olmaması lazım.menfaatine halel gelmemesi için seçimi öne aldık. Kim seçilirse seçilsin, yeni yönetim 3 yıl için göreve gelmeli. Tüzük gereği 2.5 yıla da indirilebilir ve yine mayıs ayında yapılabilir.yapımız, yaptığımız projeler çerçevesinde iyileşmeler gösteriyor. Biz 216 milyon dolar devraldık ve şu anda 179 milyon dolara indi. Borç alacak farkımız da 327'den 270 milyon dolara inmiştir. Bunların ışığında, finansal yapıyı sürdürülebilir hale getirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bunun için de süre lazım.sizden projeler için yetki alırken,ve1,5 milyar lira elde edeceğimizi söyledim. Şu anda bu rakamı da geçeceğiz. Zihinleri bulandırmak için araziler satıldı deniyor. Hasılat paylaşımı sözleşmesi var her yerde.daha ihaleye çıkmadık. Galatasaray'ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim.çekişmeye, kavgaya değil, huzura ihtiyacı var. Seçimin Galatasaray'a huzur getirmesi dileğiyle..."Ünal Aysal'ın açıklamalarına da geniş yer ayıran Özbek, Terim'in milli takıma gidiş sürecini gündeme getirmesine tepki gösterdi. Özbek, "Ünal Aysal, 'Bu erken seçim nereden çıktı? Etik midir?' diyor. Ya Ünal ağabey, sen kaç erken seçim yaptın? Sonuncusunda da bıraktın kaçtın. Neden şimdi 4 sene evvelki bir olayı gündeme getiriyorsun? Terim'i gündeme getirip, tartıştırarak ne murat ettin, derdin neydi?" diye konuştu.Kemerburgaz'da kulübe 137 dönüm arazi tahsis edildiğini aktaran başkan Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. İşte 49 yıllık üst kullanım hakkının olur yazısı. İstanbul Defterdarlığı'nda son çalışmaları yapılıyor tapulama için. Stada 7 dakika mesafede. Bir an evvel buraya taşınalım ki Florya'da çalışma başlasın. Yine bunun için de yeni tesis inşa edilmeli. İnşaat için de Emlak Konut Gayri Menkul Ortaklığı ile görüştüm. Tüm bu süreç işliyor" değerlendirmesinde bulundu.Arda Turan üzerinden spekülasyon yapıldığını ifade ederek; "var, Galatasaray'a gelmem' demiş. Arda, Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez.birçok şeydir ama terbiyesiz değildir. Bu servis edilmiş bir haber. Sırftransfer etmedik diye böyle yapıyorlar" dedi.