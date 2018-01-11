Mustafa Cengiz: Sistem değişecek
"Er meydanı açıldı. O zaman ben çıkarım. Şeffaf bir yönetim vaat ediyorum. Mayıs’ta şampiyon olsak bile seçime gideceğim"
Cengiz'in listesi: Celal Açar A. Sabri Şenkal Acar Baltaş Nejat Güney Okan Böke Adil Araboğlu Emre Erdoğan Cenk Soyer H.Hüseyin Toprak A. Ünal Çeviköz
Yedekler: Mahmut Recevik M. Ömer Cansever Dinç Üner Erol Özmandıracı Arif Badur
CEBİMDEN VERECEĞİM
Mali, idari ve sportif konularda çalışmalar yapacağını söyleyen Cengiz, "Öncelikle Galatasaray'ı sisteme oturtacağım. Mali olarak bağımsız denetim şirketine başvuracağım. Mali olarak neredeyiz, bunu tespit edeceğiz. Bunun bedelini cebimden ödeyeceğim. En büyük sorunumuz borç yönetimi. Riva ve Florya arazilerini kırdırdıktan sonra finansal borçlarımız düşmedi, arttı. Borçlanmaları mutlaka yapılandırmamız gerekiyor. Döviz bazındaki borçları TL bazına çevirmemiz şart" şeklinde konuştu.
KONSEY KURACAĞIM
Galatasaray'da ötekileştirme olduğunu da sözlerine ekleyen Cengiz, "Hepimiz Galatasaraylıyız. Galatasaray camiası sosyal bir camiadır. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım. Bütün başkanlara saygı duyalım. Biz idare yüksek istişare konseyi kurmayı düşünüyorum. Bütün eski başkanları bir araya getireceğim. Camia sıkıştığında onlara danışacak" açıklamasında bulundu.
ÜYELİK DEĞİŞMELİ
Kulübe üyelik sisteminin sadakate göre yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken başkan adayı Mustafa Cengiz sözlerine şöyle devam etti: "Kimler maça, deplasmana gidiyor, kombine alıyor onlara bakılması lazım. Sistem içinde puantaj yapalım. Onlara üyelikte öncelik verelim. Galatasaray'da çok kötü ayrılışlar yaşıyoruz. Dursun Özbek de Galatasaray için yarışıyor."
YUTAMAYACAĞIM LOKMAYI ISIRMAM
Cengiz, mayıs ayındaki normal seçim süresine kadar 75 iş günü süre bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Her şeyi hallederim, borcu indiririm, Galatasaray Sportif AŞ'yi kara geçiririm gibi afaki söylemlerde asla bulunmam. Yutamayacağım lokmayı da ısırmam. Peki ne yapacağız? Şu anda yönetim Riva ve Florya'yı sattı. Kemerburgaz'a yeni tesis, bir de yeni salon projeleri var. İnşallah temelinden de altın çıkar. Ben mali, idari ve sportif ön çalışmalar yapacağım. Borçları yapılandırmamız gerekir."
"LİSECİ, KAFATASÇI" DENİYOR
Mustafa Cengiz, kulüpte yaşanan olumsuz bir durum olduğunu savunarak, "Galatasaray'da bir ötekileştirme, sevgisizlik görüyorum. 'Muhalefet', 'liseci', 'kafatasçı' deniyor. Bunlar, kurucu değerlerimize aykırı şeylerdi. Burada olsalardı, Ali Sami Yen ve arkadaşları ağlarlardı. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım" değerlendirmesinde bulundu
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:09
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Yorum
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Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Mustafa Cengiz: Sistem değişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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