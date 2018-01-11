Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Fransız basını Galatasaray'ın, Las Palmas 'ta forma giyen Loic Remy için transfer harekatına başladığını iddia etti.
Sol bek transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray için Fransız basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip sol bekin yanına bir de sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu ismin Gomis'in yanında 2. forvet olarak da görev yapabilecek bir kanat/forvet olması bekleniyor.
RMC Sport'un haberine göre bu oyuncu Las Palmas 'ta forma giyen Loic Remy olacak. Palmas'tan ayrılması beklenen Remy ile birkaç İspanyol takımı da ilgileniyor.
Bu sezonun ilk yarısında Las Palmas formasıyla 13 maça çıkan Remy 6 gol atarken genelde sol kanatta forma giydi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:25
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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