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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan Loic Remy atağı

    <a href="/index/galatasaray?id=0ed0ae1a-6932-43ab-802b-8e6d2f487757" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan Loic Remy atağı

    Fransız basını 'ın, 'ta forma giyen  Loic Remy için transfer harekatına başladığını iddia etti.

    Sol bek transferi üzerine yoğunlaşan için Fransız basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip sol bekin yanına bir de sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu ismin Gomis'in yanında 2. forvet olarak da görev yapabilecek bir kanat/forvet olması bekleniyor.

    RMC Sport'un haberine göre bu oyuncu 'ta forma giyen Loic Remy olacak. Palmas'tan ayrılması beklenen Remy ile birkaç İspanyol takımı da ilgileniyor.

    Bu sezonun ilk yarısında formasıyla 13 maça çıkan Remy 6 gol atarken genelde sol kanatta forma giydi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:25
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