Fatih Terim’den farklı sistem
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcıları belli olmaya devam ederken, deneyimli teknik adam farklı bir sistem de deneyecek. Terim, yeni antrenörleri Necati Ateş ile Elmander'in alt yapılarda görev alıp, haftada bir gün de A Takım'da futbolcularla çalışmasını istiyor.
"Kafamda değişik bir proje var"
Deneyimli çalıştırıcı, yardımcı antrenörleri konusunda yaptığı açıklamada, "Bu sefer kafamda değişik bir proje var. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander de cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum" diye konuştu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:00
-
Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
-
Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
-
'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
Fatih Terim’den farklı sistem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.