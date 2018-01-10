“Özbek’i seçim kararını geri almaya davet ediyorum”
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Başkan Dursun Özbek’e çağrıda bulunarak, “Seçim genel kurulu kararını camianın huzuru ve gereği olarak, aklı selimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmişler kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar devam etmeye davet ediyorum” dedi.
"BU ALIŞKANLIK HALE GELECEK"
Dursun Özbek'in seçim için sebepler sıraladığı fakat kendisinin tatmin olmadığını vurgulayan Hayri Kozak, "Böyle olmaz, hazırlıklı olunması lazım. Apar topar girince hazırlıklı olamazsın zaten. Olağanüstü spot kongrelerle bir yere gidemez. Bu alışkanlık hale gelecek. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bunu Ünal Aysal başlattı. 4-5 sene içinde ikinci defa aynı şeyi yalıyoruz. Neden belirtmeden geçerli sebepler belirtmeden, başkan da olsa asla durup, dururken seçime gidemezsin. Galatasaray'ın geleceği adına bunun durdurulması gerekiyor" diye konuştu.
"DURSUN ÖZBEK'E GENEL KURUL KARARINI GERİ ÇEKMEYE DAVET EDİYORUM"
Dursun Özbek seçim için öneri de bulunan Kozak, "Seçim genel kurulu kararını camianın huzuru ve gereği olarak, aklı selimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmişler kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar devam etmeye davet ediyorum. Bu saatte bu kararı vermek kolay değil. Ne Dursun Özbek'in ne de Mustafa Cengiz'in yeni yönetim hazırlamaya vakti yok. Dolayısıyla hazırlıksız geldiler" ifadelerini kullandı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:01
-
Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Ne olur traftarıdınleyın Bu gün moralim resmen bozuldu tapusunu ne diye alıyoruz ne faydasız oldu bu takıma verilen paralara yazık o paraya ne sosalar alınır
-
Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Yönetim Uyuma valahi zoruma gidiyor onu gönderin hiç transfer de yapmayın ama bu paraları buna vermeyin adam ruhsuzun önde gideni yazıktır paralara
-
Demirören, Ünal Aysal'ı yalanladı
Toplam 16
Yorum
gs bence aysal yalancı, terim i yollamadan once dürüst ile albayrak ı postaladı. tulun kankasıyla....
“Özbek’i seçim kararını geri almaya davet ediyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.