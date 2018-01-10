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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    “Özbek’i seçim kararını geri almaya davet ediyorum”

    “Özbek’i seçim kararını geri almaya davet ediyorum”

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi , Başkan ’e çağrıda bulunarak, “Seçim genel kurulu kararını camianın huzuru ve gereği olarak, aklı selimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmişler kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar devam etmeye davet ediyorum” dedi.

    Galatasaray camiasının önemli isimlerinden olan , Ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 113 yaşında ciddi sorunları olan bir dev olduğunu belirten Kozak, "Şu amaçla seçime gidiyoruz diyen biri olmadı. Daha önce böyle bir genel kurul çağrısı da olmadı. Biz bunu iki defa yaşadık. 2013 yılında döneminde ve şu anda yaşadığımız. Dün 'ı da dinledik. Bugün başkanımızı da dinledik. Sürekli şikayet içindeler. Ünal Aysal 18 Mayıs 2011 seçimi 2997 oy ile kazanmış. En yüksek oyu aldı. Olağanüstü seçim çağrısını 21 Mayıs 2011'de yapmış. 22 Haziran'da seçim yapılıyor. Orada 1387 oy almış. En önemli konu. Hiçbir neden belirtmeden seçim istenmiş. Nedenini söylemedi. Bugün ise 24 Mayıs 2015'te 2800 oy ile başkan seçilmiş" şeklinde konuştu.

    "BU ALIŞKANLIK HALE GELECEK"
    'in seçim için sebepler sıraladığı fakat kendisinin tatmin olmadığını vurgulayan , "Böyle olmaz, hazırlıklı olunması lazım. Apar topar girince hazırlıklı olamazsın zaten. Olağanüstü spot kongrelerle bir yere gidemez. Bu alışkanlık hale gelecek. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bunu Ünal Aysal başlattı. 4-5 sene içinde ikinci defa aynı şeyi yalıyoruz. Neden belirtmeden geçerli sebepler belirtmeden, başkan da olsa asla durup, dururken seçime gidemezsin. Galatasaray'ın geleceği adına bunun durdurulması gerekiyor" diye konuştu.

    "DURSUN ÖZBEK'E GENEL KURUL KARARINI GERİ ÇEKMEYE DAVET EDİYORUM"
    Dursun Özbek seçim için öneri de bulunan Kozak, "Seçim genel kurulu kararını camianın huzuru ve gereği olarak, aklı selimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmişler kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar devam etmeye davet ediyorum. Bu saatte bu kararı vermek kolay değil. Ne Dursun Özbek'in ne de 'in yeni yönetim hazırlamaya vakti yok. Dolayısıyla hazırlıksız geldiler" ifadelerini kullandı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:01
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