Niasse'nin peşinde
Sürpriz bir şekilde eski gözdesi Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu
Transferde öncelikle sol bek arayan Galatasaray ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı. Fatih Terim'in isteği üzerine kolları sıvayan Cimbom, Cenk Tosun'un transferi sonrası satış listesine konulan Oumar Niasse'yi bünyesine katmak için hamle yaptı. İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu
Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi. Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.
Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.
Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi. Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.
Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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