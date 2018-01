G.Saray'ın yıldızı açıkladı: Yeni sözleşme istiyorum!

ALANYASPOR

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Yasin Öztekin , Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı, devre arasını ve ikinci yarıdaki hedefleri anlatarak sözlerine başlayan Yasin, "Sezona iyi başladık. İlk 8 hafta iyi mücadele ettik ve bütün puanları topladık. Sonradan her takıma olabileceği gibi düşüş oldu. Biz yine elimizden geleni yaptık ama her zaman olmuyor. Şampiyon olmak istiyorsan bunu 34 hafta boyunca tutman gerekiyor, konsantre olman gerekiyor. Bu da maalesef olmadı. Şimdi Fatih hocamız geldi ve yeni bir yola çıktık. Fatih hoca bu tarz durumlara alışık olduğu için bizim için daha kolay olacak. Gelmesinin ardından ilk maçımızı kazandık ve bizim için çok değerli bir 3 puandı. Şimdi kamptayız ve herkes neşeli ve idmanlar çok neşeli geçiyor. Şampiyonluğa odaklandık. Daha iyi çalışıp ailece, taraftarlarımızla beraber, hocalarımızla beraber iyi çalışıp şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezonlara oranla bu yıl daha faz forma şansı bulmasının kendisiyle ilgili bir durum olmadığını söyleyen Yasin Öztekin, "Tabii ki her hocanın farklı özellikleri var. Her hocanın zaafları var, her hocanın iyi yönleri var. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, bu sene de yaptım. Bütün idmanlarda çok çalışıp oynamak istedim. Ama sonuçta hocamın kararı bu. Beni oynatmadıysa demek ki diğer arkadaşları daha iyi gördü. Ben hiçbir zaman pes etmedim. 13 hafta oynamadım ve Alanyaspor maçında oynayıp haftanın futbolcusu seçildim, sonrasında yine oynatmadı. Ama sorun değil, ben hiçbir zaman pes etmedim. Onun da kendine göre planları vardı" açıklamasını yaptı.Her hocanın farklı özelliklerde olduğunu yineleyen başarılı futbolcu, "Tudor, belki 2-3 senedir profesyonel anlamda hocalık yaptığı için, ya da ilk defa büyük takıma geldiği için buradaki baskıyı kaldıramamış olabilir. Her hoca farklı reaksiyon gösteriyor. Belki de kriz anını yönetemedi Tudor. Kendisine bir kırgınlığım yok. Her hoca farklı düşünüyor. Kimseye bir kırgınlığım olamaz" dedi.Pepe, Eto'o ve Kone'nin katıldıkları panelde teknik direktörlerle iletişimin çok önemli olduğunu ifade etmesiyle ilgili konuşan Yasin Öztekin, şunları söyledi:"Şu anda takım içindeki iletişim ciddi anlamda değişti. Bunu kendim de hissediyorum. Bir hoca vardır, sen oynasan da oynamasan da seninle konuşmaz, bir kenara atar. Ama Fatih hoca öyle değil. Milli takımda da böyleydi, burada da öyle. Son 2, 3 idmanda hocamızla o kadar çok konuştum ki, Tudor kaldığı sürede benimle o kadar iletişim kurmadı. Pepe, Eto'o gibi isimler dünya yıldızı futbolcular. Bu isimlerin söyledikleri cümleler çok doğru. İletişim olmazsa, takım da olmaz. Arkadaşlarınızla birlikte, bütün ekiple aile olmanız gerekiyor. Bu olduğu zaman şampiyonluklar kaçınılmaz." Fatih Terim 'in görev vermesi halinde her mevkide oynayabileceğini söyleyen Yasin, "Hoca nerede görev verirse orada oynamalı bir futbolcu. Fatih hoca bana sağ bekte görev verse oynayamam mı diyeceğim. Oynayacağım tabii ki. Oynayabiliyor muyum, en iyi pozisyonum değil ama elimden geleni yapacağım. Sol taraf en rahat hissettiğim pozisyonum ama sağ tarafta da elimden geleni yapmaya çalıştım ve iyi oynadığım dönemler de oldu. Dediğim gibi, hangi bölge olursa olsun en iyisini yapmak zorundasın" diye konuştu.Galatasaray'dan Leipzig'e giden Bruma'nın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu ancak zihinsel anlamda gelişim göstermesi gerektiğini savunan Yasin, "Bruma'nın kalitesini herkes biliyor. Çok yetenekli, çok hızlı ama bununla kalmıyor. Biraz akıllı olup fedakarlık yapmak lazım. Takım içindeki iletişim çok önemli. Hele ki Almanya'da bunlar çok çok önemli. Orada takım ve hocanla aran iyi olmazsa, seni bir kenara atarlar. Bruma çok iyi oyuncu ama zihinsel olarak biraz daha geliştirmesi gerekiyor kendisini" dedi.Sezon başında takımdan ayrılan isimlerin çok iyi insanlar olduğunu söyleyen Yasin, "Burası Galatasaray, buradan dünyaca ünlü yıldızlar gelip geçti. İnsan, 2-3 yıl birlikte oynadığı bir futbolcu arkadaşından ayrılınca üzülüyor ama iş gereği bunlara katlanmamız gerekiyor. Herkesle ilişkim farklıydı. Bruma olsun, Podolski olsun, Wesley olsun hepsiyle iyi anlaşırdık. Gitmelerine insan üzülüyor tabii ama iş ve başarı için buradayız. Futbolcular gelip gider. 2 çocuğum olduğu için diğer arkadaşlarımla dışarıda çok fazla vakit geçiremiyoruz ama gelen futbolcuların hepsi çok karakterli, iyi futbolcular. Bu sezon da çok büyük katkıları oldu. Yeni gelen oyuncuların hepsi çok iyi" ifadelerini kullandı.Yaşanan hoca değişikliklerinin futbolcuları da etkilediğini söyleyen Yasin Öztekin, "Futbolcu olduğumuz için, hoca değişikliğinin kararını yönetim veriyor ve buna alışmamız gerekiyor. Ancak hocaları da biraz korumam gerekiyor. Yeni gelen bir hocadan 3-5 ayda herkes büyük beklenti içine girmesin. Dortmund'da çalıştığımda, Klopp 4-5 yıl çalıştı ve 3. seneden sonra Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Hocaları da biraz korumamız gerekiyor" dedi. Her hoca değişiminde futbolcuların sil baştan hareket etmek zorunda kaldığını da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Her oyuncunun şansı yine aynı oluyor, her futbolcu performansını yükseltmek zorunda oluyor. 4 senede 6 hoca değiştirmek iyi bir şey değil. Ben de aynı hocayla, 3-5 yıl beraber çalışmak istedim. Ya da aynı takımla, aynı futbolcularla uzun süre oynadığınız zaman çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Bunlara hep yönetim karar verir. Her hoca benim için değerliydi. Her hocanın zaafı ve iyi yanları vardı, bütün dünyada olduğu gibi. Biz Fatih hocayla birlikte ikinci yarıya konsantre oluyoruz. Galatasaray denildiğinde ilk akla gelen isim Fatih Terim'dir. İnşallah iyi başlayıp şampiyon olmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM VE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTERİM"

Sezon sonunda şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını savunan Yasin, "Bu zamana kadar hiç matematik hesabı yapmadım puan anlamında. Bireysel ve takım olarak iyi çalışıp işini iyi yaparsan, bu zaten her maçta belli olur. Şu anda 30. haftayı düşünmüyoruz. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama ilk maçımız Kayseri'de ve bu maça odaklandık. Bu maçı kazanmak istiyoruz ve sonra da tek tek galibiyetlerle çok puan alarak şampiyon oluruz" dedi. Bu sezon sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcu, bu kulüpte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Yönetim ve hocamız bunu uygun görürse önümüzdeki dönemlerde oturup, yeni sözleşme için güzel bir durum ortaya çıkar."Futbol yaşantısının son döneminde ya da futboldan sonra Almanya'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yasin Öztekin, "Almanya'da doğdum büyüdüm ama şu anda futbol sonrasında Almanya'ya gitmeyi düşünmüyorum. Burada daha fazla süre alıp, daha çok seneler geçirip futbolu bırakmak istiyorum, inşallah da nasip olur. Ama eğer futbol hayatımın son senesinde bir teklif gelirse büyüdüğüm takımda ya da başka bir yerde oynamak isterim" dedi. Eski takım arkadaşı Podolski'nin açtığı dönerci dükkanının Almanya'da kendi evlerine yakın olduğunu da ifade eden Yasin, "Futbolcu şu anda kazanıyor ama ilerisi için de yatırım yapması gerekiyor. Futboldan sonra bir gelirin olmuyor. Podolski de bu işlerde en profesyonel olan futbolculardan birisi. Alman kültürü. Açtığı dönerci bizim eve yakın. Futbolcular kazandığı paraları orada burada harcayıp savurmamalı. Biz de yatırımımızı yapıyoruz. Ama en önemlisi sağlık. Sağlık olduktan sonra gerisi önemli değil" diye konuştu.Son olarak Galatasaray taraftarına mesaj gönderen Yasin Öztekin, "Eğer gerçekten taraftarlar gönülden, kalpten bizi desteklerse biz de şampiyon olacağımıza söz veriyoruz. Burada 4. senem ve taraftar desteğiyle kendim neler yapabileceğimi gördüm. İnşallah da ikinci yarıda bizi desteklemeye devam ederler ve her futbolcuyu desteklerler. Hiçbir futbolcu bilerek hata yapmıyor, bilerek kötü oynamıyor. İnşallah hem bizi hem hocamızı desteklerler ve biz de şampiyon oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.