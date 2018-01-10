Galatasaray Odeabank farklı yenildi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Almanya'nın Alba Berlin ekibine 95-62 yenildi.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-13 önde geçen Alman temsilcisi, devreyi de 44-34 üstün tamamladı.
Üçüncü periyodu da 67-47'lik skorla önde geçen Alba Berlin, salondan 33 sayı farkla 95-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ikinci maçını da kaybederken, Alba Berlin ilk galibiyetini aldı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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