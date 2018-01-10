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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    farklı yenildi

    <a href="/index/galatasaray-odeabank?id=f70b989e-6f94-437f-a1c7-b20fe99568c4" class="" rel="tag">Galatasaray Odeabank</a> farklı yenildi

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Almanya'nın Alba Berlin ekibine 95-62 yenildi.

    Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-13 önde geçen Alman temsilcisi, devreyi de 44-34 üstün tamamladı.

    Üçüncü periyodu da 67-47'lik skorla önde geçen Alba Berlin, salondan 33 sayı farkla 95-62 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kaybederken, Alba Berlin ilk galibiyetini aldı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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