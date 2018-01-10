Fatih Terim'den Asamoah açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılı ekiple ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte Terim'in açıklamalarının bir bölümü:
Asamoah'la ilgili bilgi vereyim. Benden önce geliştiği için. Başkan ve arkadaşlarımızın uğraşlarını biliyorsunuz. Ancak olma ihtimali zayıf gözüküyor. Alternatiflere bakıyoruz. Sistemimize uygun, iyi ve ucuz maliyetli fark yaratacak bir oyuncu istiyoruz. Yöneticilerimiz kısıtlama getirmemesine rağmen ben böyle istiyorum. Dünyanın her tarafını tarıyoruz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz, bize yakışan bir oyuncu. Çok da kolay değil.Belki 1, belki 2 oyuncu olabilir. Ama 3'ü geçmez diyelim. Önce sol bek ihtiyacımızı karşılayacağız. Belki onun ardından bir sürpriz olabilir. Galatasaray'ın altyapılarından her zaman bir şeyler çıkmıştır. Oraya da büyük bir proje düşünüyorum. Yeni lisansını almış arkadaşlarımızı çağırdım. Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Onlara 'Çok paramız yok' dedim. Onlar kabul ettiler. Elmander de geliyor. Necati ve Elmander'den haftada bir a takım santrforlarını da çalıştırmalarını isteyeceğim. Gökhan, Necati ve Elmander'in yaklaşımları beni çok mutlu etti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:43
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
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