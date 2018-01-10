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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den açıklaması

    Fatih Terim'den Asamoah açıklaması

    Teknik Direktörü , Sarı Kırmızılı ekiple ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Teknik Direktörü , kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim, transferiyle ilgili taraftarları üzecek ifadeler kullandı.

    İşte Terim'in açıklamalarının bir bölümü:

    Asamoah'la ilgili bilgi vereyim. Benden önce geliştiği için. Başkan ve arkadaşlarımızın uğraşlarını biliyorsunuz. Ancak olma ihtimali zayıf gözüküyor. Alternatiflere bakıyoruz. Sistemimize uygun, iyi ve ucuz maliyetli fark yaratacak bir oyuncu istiyoruz. Yöneticilerimiz kısıtlama getirmemesine rağmen ben böyle istiyorum. Dünyanın her tarafını tarıyoruz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz, bize yakışan bir oyuncu. Çok da kolay değil.Belki 1, belki 2 oyuncu olabilir. Ama 3'ü geçmez diyelim. Önce sol bek ihtiyacımızı karşılayacağız. Belki onun ardından bir sürpriz olabilir. Galatasaray'ın altyapılarından her zaman bir şeyler çıkmıştır. Oraya da büyük bir proje düşünüyorum. Yeni lisansını almış arkadaşlarımızı çağırdım. Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Onlara 'Çok paramız yok' dedim. Onlar kabul ettiler. Elmander de geliyor. Necati ve Elmander'den haftada bir a takım santrforlarını da çalıştırmalarını isteyeceğim. Gökhan, Necati ve Elmander'in yaklaşımları beni çok mutlu etti.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:43
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