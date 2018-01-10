Fatih Terim konuşacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya kampında merak edilenleri yanıtlayacak.
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Galatasaray'da kamp dönemi ve hedefler hakkında son bilgileri teknik direktör Fatih Terim verecek.
Galatasaray Televizyonu'nda canlı yayına katılacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya'dan soruları yanıtlayacak.
"Fatih Terim İle Çok Özel" bugün saat 19:05'te Galatasaray Televizyonu'nda olacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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