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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    konuşacak

    Fatih Terim konuşacak

    Teknik Direktörü , kampında merak edilenleri yanıtlayacak.

    Sezonun ikinci yarısına 'da hazırlanan 'da kamp dönemi ve hedefler hakkında son bilgileri teknik direktör verecek.

    Galatasaray Televizyonu'nda canlı yayına katılacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya'dan soruları yanıtlayacak.

    "Fatih Terim İle Çok Özel" bugün saat 19:05'te Galatasaray Televizyonu'nda olacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:19
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