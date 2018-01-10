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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=70299f29-d346-40ec-bd05-5732a84442bd" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a>’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak’ın 'Bir daha ki seçim sizin paşa gönlünüze kalmış” açıklamasına Başkan , kürsüye çıkarak tepki gösterdi.

    Galatasaray'ın Ocak ayı divan kurulu toplantısında Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak, söz alarak açıklamalarda bulundu. Özmızrak, " başkanı örnek gösteriyorsunuz. Galatasaray tarihinde onlarca başkan var. Örnek olarak 'ı mı buldunuz. Dün akşam kendisi de 'Erken seçim mi olur, nereden çıkarıyorsunuz' dedi . Örnek alacaksanız size o koltuğu devreden Duygun başkanının ne yaptığını, nasıl davrandığını örnek alın. Bu yaptığınız tüzüğe uygun. Kanuna uygun. Hukuka ve etiğe uygun mu o başka. Tüzükteki açıklıkları kullanıyorsunuz. Bir daha ki seçim sizin paşa gönlünüze kalmış" diye konuştu.

    DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP
    Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının ardından söz alan Başkan , Özmızrak'ın konuşmasına cevap verdi. Kürsü dokunulmazlığına saygısının olduğunu belirten Özbek, "Ama ifade ederken dikkat etmesinde fayda var. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, genel kurulun seçtiği başkandır. Galatasaray Başkanı'na 'Paşa gönlün nasıl istiyorsa' diye hitabet etmeyi uygun buluyorsanız ben kendisini tebrik ediyorum, konuşma tarzından dolayı. Bu konuya tahammül edemedim. Paşa gönlün ne demek?" diye cevap verdi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:03
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