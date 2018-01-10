Dursun Özbek’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak’ın 'Bir daha ki seçim sizin paşa gönlünüze kalmış” açıklamasına Başkan Dursun Özbek, kürsüye çıkarak tepki gösterdi.
DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP
Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının ardından söz alan Başkan Dursun Özbek, Özmızrak'ın konuşmasına cevap verdi. Kürsü dokunulmazlığına saygısının olduğunu belirten Özbek, "Ama ifade ederken dikkat etmesinde fayda var. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, genel kurulun seçtiği başkandır. Galatasaray Başkanı'na 'Paşa gönlün nasıl istiyorsa' diye hitabet etmeyi uygun buluyorsanız ben kendisini tebrik ediyorum, konuşma tarzından dolayı. Bu konuya tahammül edemedim. Paşa gönlün ne demek?" diye cevap verdi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:03
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Ne olur traftarıdınleyın Bu gün moralim resmen bozuldu tapusunu ne diye alıyoruz ne faydasız oldu bu takıma verilen paralara yazık o paraya ne sosalar alınır
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Yönetim Uyuma valahi zoruma gidiyor onu gönderin hiç transfer de yapmayın ama bu paraları buna vermeyin adam ruhsuzun önde gideni yazıktır paralara
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Demirören, Ünal Aysal'ı yalanladı
Toplam 16
Yorum
gs bence aysal yalancı, terim i yollamadan once dürüst ile albayrak ı postaladı. tulun kankasıyla....
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