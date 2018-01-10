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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aysal'dan Demirören'e: "Sorunun baş aktörü"

    Aysal'dan Demirören'e: "Sorunun baş aktörü"

    eski Başkanı , Başkanı 'in bugün kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

    eski Başkanı , Başkanı 'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara şöyle cevap verdi: "TFF Başkanı Demirörenin bugün şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklaması ve de özellikle kullandığı 'Hilafi Hakikat' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir, ancak şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörü ve 'tarafıdır' inandırıcı olması da zaten beklenemez."

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:56
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