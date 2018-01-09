Fatih Terim'den flaş açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Fatih Terim'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun.
Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:41
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