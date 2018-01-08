Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
Celta Vigo'dan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emre Mor hakkında açıklama geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.
Minambres, Emre Mor'un takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Genç futbolcunun kendileri için önemli olduğunu belirten Minambres, "Şu anda her ne kadar hiçbiri bize doğrudan gelmese de ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Belki temsilcileri aracılığıyla ilettiler bunu. Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ligde bir gol kaydetti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
-
Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 7
Yorum
Saadettin bayram Türkiyenin en iyi sol açığı Volkan Şen. Ts nin elinde, Ts. Ondan kurtulmanın çabası içinde. Bir yandan da olmayan parayla transfer. Zor.
-
Eljif’te B planı kiralama
Toplam 9
Yorum
Hamdi Güneş Siz FB tarihinin en büyük karadeliği olan RVP yi gönderin..Bu çocuk kalsın ve oynasın ..
-
İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA THY BARCA'YA SPONSOR OLDUGU ICIN ARDAYI TRANSFER ETILERDI NEYMARIN YOKGUGUNDA BIRAZ OYNADI YOKSA ALMAZLARDI. SONRA SIMARDI DISIPLINDEN KOPTU
Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.