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    07 Ocak 2018, Pazar
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    G.Saray'da iki isim kadro dışı bırakıldı!

    G.Saray'da iki isim kadro dışı bırakıldı!

    'ın ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı kampına götürülen isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kadroya alınırken, Emrah Başşan ve Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı.

    Bu akşam saat 19:00'da özel bir uçuşla 'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Muslera, Mariano, Maicon, , , , , , , Younes Belhanda, , Martin Linnes, , Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, , Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, , , Sofiane Feghouli.

    Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya'da kafileye dâhil olacağı 'da Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:41
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