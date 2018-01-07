G.Saray'da iki isim kadro dışı bırakıldı!
Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampına götürülen isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Hakan Balta kadroya alınırken, Emrah Başşan ve Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı.
Bu akşam saat 19:00'da özel bir uçuşla Antalya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya'da kafileye dâhil olacağı Galatasaray'da Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:41
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Schürrle’ye pres
Toplam 7
Yorum
kızıl avrupada pek tutulan bır oyuncu olmayabılır ama Türkiye liginde çok iş yapacağı ortada yetenek on numara uygun bir fiyata alınabılır
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Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”
Toplam 4
Yorum
KAMİL İtalyan ürünleri protesto yapılırken çözüm olarak terim Barselona ürünlerini genişletmek ve sürdürmek için Arda ancak kovuldular olmadı
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 3
Yorum
bu sene fener ilk 3 içinde yer alamaz en iyi ihtimalle 4 yada 5 olur.
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