Arda Turan: Beni rahat bırakın

Barcelona'da zor günler geçiren ve formayı unutan Arda Turan, hakkında çıkan habere tepki gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmede "Terim ile çalışmam" şeklinde bir söylemde bulunmadığını ve ikili arasında böyle bir konuşma geçmediğini ifade etti.

Sosyal medya adresinden yaptığı açıklama şöyle; Bugün Habertürk'de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve bni rahat bırakın."



