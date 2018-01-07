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    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Beni rahat bırakın

    Arda Turan: Beni rahat bırakın

    Milli futbolcu , hakkında çıkan haberine tepki gösterdi...

    'da zor günler geçiren ve formayı unutan , hakkında çıkan habere tepki gösterdi.

    Eski İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede "Terim ile çalışmam" şeklinde bir söylemde bulunmadığını ve ikili arasında böyle bir konuşma geçmediğini ifade etti.

    Sosyal medya adresinden yaptığı açıklama şöyle; Bugün Habertürk'de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve bni rahat bırakın."

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:26
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