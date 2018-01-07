Arda Turan: Beni rahat bırakın
Milli futbolcu Arda Turan, hakkında çıkan Fatih Terim haberine tepki gösterdi...
Barcelona'da zor günler geçiren ve formayı unutan Arda Turan, hakkında çıkan habere tepki gösterdi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmede "Terim ile çalışmam" şeklinde bir söylemde bulunmadığını ve ikili arasında böyle bir konuşma geçmediğini ifade etti.
Sosyal medya adresinden yaptığı açıklama şöyle; Bugün Habertürk'de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve bni rahat bırakın."
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:26
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 3
Yorum
bjk fenerli bir futbolcu o kadar para etmez hiç oynamayan futbolcuya o parayı vermezler
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Uygun’dan Fener’e piyango
Toplam 2
Yorum
geçmiş KATAR takımı dikkatli olun hocanız daha önce BUCA ya bir sürü transfer yaptırıp çekip giderek takımın sonunu hazırlamıştı.sonra ağlamayınnnn
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Larin 'evet' dedi
Toplam 10
Yorum
muhittin Lartin'i alın..iyi bir yatırım olur.yok tores miş yok bolatelli imiş bunlar boş...zarar yazar.
Arda Turan: Beni rahat bırakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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