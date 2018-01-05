Galatasaray'da flaş ayrılık!
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kuntar'le yollar ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'ta kötü gidişatın faturası kesilmeye devam ediyor. İlk olarak Galatasaray'ın Basketboldan Sorumlu Üyesi Can Topsakal, geçtiğimiz günlerde şube sorumluluğundan istifa etmişti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da Erman Kunter'in görevine son verildiği belirtildi:
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü
Ligde zirve uzağında kaldı
Sezona Başantrenör Ergin Ataman'dan boşalan koltuğuna Erman Kunter'i getirerek başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde istediği sonuçları alamadı ve zirve yarışının da bir hayli uzağında kaldı. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyordu.
Eurocup'ta Top 16'ya yükseltti
Avrupa'da ise Eurocup'ta mücadele eden Galatasaray Odeabank, ilk turda B Grubu'nda üst üste 4 mağlubiyet yaşayarak başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra aldığı galibiyetlerle toparladı. Grubu 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. Top 16 grupları ilk maçında ise Darüşşafaka'ya evinde 84-65 yenildi.
Darüşşafaka maçında istifa sesleri yükseldi
Darüşşafaka karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Ermen Kunter'e istifa çağrısında bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Kunter, istifa sorularına, "Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir" diye cevap vermişti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
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