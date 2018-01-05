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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Anlaşma tamam! ...

    Anlaşma tamam! Sneijder...

    'dan ayrıldıktan sonra 'te forma giyen Wesley hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra 'ın yolunu tutan Hollandalı yıldızın yeni adresinin olduğu iddia edildi.

    Daha önce MLS ekibi Galaxy'e transfer olacağı belirtilen 'in, 'un çalıştırdığı Katar ekibi ile anlaştığı iddia edildi.

    basınında yer alan habere göre; Wesley Sneijder, Katar'ın Al Gharafa ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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