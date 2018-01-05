Anlaşma tamam! Sneijder...
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'te forma giyen Wesley Sneijder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Nice'ın yolunu tutan Hollandalı yıldızın yeni adresinin Katar olduğu iddia edildi.
Daha önce MLS ekibi Los Angeles Galaxy'e transfer olacağı belirtilen Sneijder'in, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al Gharafa ile anlaştığı iddia edildi.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Wesley Sneijder, Katar'ın Al Gharafa ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:30
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Umrumda bile değil!
Toplam 9
Yorum
Ali Zavalli aciz yonetim Ah bir anlasanizya Gecmisteki yapilana yanlislar hala yapiliyor beter olun yonetim istifa et artik az seref varsa
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Jose Sosa’ya TALİP var
Toplam 2
Yorum
maho Jose Sosa. HEMEN SATILMALI
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Emre Mor'a yakın takip
Toplam 3
Yorum
İLHAM AZERİ 1 yıl boyunca yatıp Galatasaraydan para aldı. Şimdi bu mu genclere örnek olacak kişi ?
Anlaşma tamam! Sneijder... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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