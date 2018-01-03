 Kulağı Terim’de – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kulağı Terim’de

    Kulağı Terim’de
    Galatasaray'da Terim'in iki yardımcısı belirlenirken şimdi gözler Levent Şahin ve Taffarel'in yanına eklenecek isimlerde... Adayların başında Hasan Şaş gelirken Terim'le daha önce bir görüşme yapan efsanevi oyuncu, her zaman göreve hazır olduğunu söylemişti. Şu an PRO lisans seminerinde bulunan Hasan Şaş'ın bir yandan da Florya'dan gelecek çağrıyı beklediği ifade edildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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