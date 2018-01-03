Galatasaray'ın efsane ismi resmen döndü!
Taffarel Galatasaray'a döndüğünü yaptığı paylaşımla duyurdu.
Taffarel Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim .
Evet Cimbom nerde kalmıştık!
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
Yorum
MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 10
Yorum
gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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