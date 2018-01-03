 Asla yanlız yürümeyeceksin – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Asla yanlız yürümeyeceksin

    Asla yanlız yürümeyeceksin
    Cimbom en büyük gücü olan taraftarından bir süredir yoksundu. Kötü futbol, saha sonuçları ve daha birçok etken yüzünden sarı- kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'ndan uzaklaşmıştı. Bu sezon başındaki yıldız transferler, eskiyen yüzlerle yolların ayrılması, şampiyonluk umutlarının artışı, takımın müthiş performansı taraftarı yeniden stada çekti. Sezon başındaki Östersunds faciasına rağmen taraftarı bu sezon içeride dışarıda takımlarını hiç yalnız bırakmadı. Bu alanda da ilk yarının lideri oldu. İlk yarıdaki 17 hafta boyunca Galatasaray 355 bin 329 ile en fazla bilet satan kulüp oldu.

    NEREDEYSE 2 KATI
    Galatasaray geçen sezon aynı bölümde 175 bin 471 bilet satmış ve 21 bin 934 taraftar ortalamasıyla oynuyordu. Bu sezon ise taraftar ortalaması 39 bin 481'e yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sadece hala Ali Sami Yen" dedikleri Türk Telekom Stadı'nda değil, deplasman maçlarında da takımlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Taraftarın müthiş desteğiyle birlikte Galatasaray da sahada şahlandı. Cimbom iç sahada taraftarını arkasına alıp 9 maçın 8'ini kazandı sadece F.Bahçe ile 0-0 berabere kaldı. 26 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.

    DERBİYE AKIN VARDI
    Süper Lig'de sezonun ilk yarısında en fazla taraftar çeken maç Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oldu. Güvenlik boşlukları hariç stat tıklım tıklım doldu. Tam 49 bin 971 taraftar dev derbiyi takip etti. Ancak maça gelen seyirciler gol göremedi. Büyük derbi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    İmparatora karşılama
    Sezonun en çok ilgi çeken maçı da Galatasaray'ın evinde oynandı. Yeni Malatyaspor maçı sonrası Göztepe karşılaşmasına 20 bin dolayında taraftar bekleniyordu. Onlar da protestoya gelecekti. Ancak yönetim, Fatih Terim ile anlaşınca iş tamamen değişti. İmparatorun dönüş maçına tam 45 bin 809 taraftar akın etti. Cimbom rakibini 3-1 yenerek devreyi 2. sırada tamamladı.

    Yüzde 44 daha fazla
    Süper Lig'de bu sezon yabancı serbestliğiyle futbolun kalitesi de arttı. Puan bareminin birbirine yakın seyretmesi ilgiyi katladı. Geçen sezon bu dönemde 1 milyon 333 bin bilet satılmıştı. Bu yıl ise 2 milyon sınırına dayandık. 1 milyon 933 bin 745 taraftar maçları stattan izledi. Maç başına seyirci ortalaması yüzde 44'lük artışla 8 bin 804'ten 12 bin 639'a yükseldi.

    Yeni statlar çekim merkezi
    Taraftarların maçlara koşmasının ana etkenlerinden biri de devletin Türkiye'nin dört bir yanına yaptığı son model teknolojiyle donatılmış statlar oldu. Geçmişte ulaşımı, girişi, çıkışı zor olan, maç takibi sıkıntılı statlardan modern statlara geçiş taraftarı da beraberinde getirdi. Ayrıca alınan önlemler sonucu olayların azalması da taraftarın çoğalmasında etken.


    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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