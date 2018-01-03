Asla yanlız yürümeyeceksin
NEREDEYSE 2 KATI
Galatasaray geçen sezon aynı bölümde 175 bin 471 bilet satmış ve 21 bin 934 taraftar ortalamasıyla oynuyordu. Bu sezon ise taraftar ortalaması 39 bin 481'e yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sadece hala Ali Sami Yen" dedikleri Türk Telekom Stadı'nda değil, deplasman maçlarında da takımlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Taraftarın müthiş desteğiyle birlikte Galatasaray da sahada şahlandı. Cimbom iç sahada taraftarını arkasına alıp 9 maçın 8'ini kazandı sadece F.Bahçe ile 0-0 berabere kaldı. 26 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.
DERBİYE AKIN VARDI
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında en fazla taraftar çeken maç Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oldu. Güvenlik boşlukları hariç stat tıklım tıklım doldu. Tam 49 bin 971 taraftar dev derbiyi takip etti. Ancak maça gelen seyirciler gol göremedi. Büyük derbi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İmparatora karşılama
Sezonun en çok ilgi çeken maçı da Galatasaray'ın evinde oynandı. Yeni Malatyaspor maçı sonrası Göztepe karşılaşmasına 20 bin dolayında taraftar bekleniyordu. Onlar da protestoya gelecekti. Ancak yönetim, Fatih Terim ile anlaşınca iş tamamen değişti. İmparatorun dönüş maçına tam 45 bin 809 taraftar akın etti. Cimbom rakibini 3-1 yenerek devreyi 2. sırada tamamladı.
Yüzde 44 daha fazla
Süper Lig'de bu sezon yabancı serbestliğiyle futbolun kalitesi de arttı. Puan bareminin birbirine yakın seyretmesi ilgiyi katladı. Geçen sezon bu dönemde 1 milyon 333 bin bilet satılmıştı. Bu yıl ise 2 milyon sınırına dayandık. 1 milyon 933 bin 745 taraftar maçları stattan izledi. Maç başına seyirci ortalaması yüzde 44'lük artışla 8 bin 804'ten 12 bin 639'a yükseldi.
Yeni statlar çekim merkezi
Taraftarların maçlara koşmasının ana etkenlerinden biri de devletin Türkiye'nin dört bir yanına yaptığı son model teknolojiyle donatılmış statlar oldu. Geçmişte ulaşımı, girişi, çıkışı zor olan, maç takibi sıkıntılı statlardan modern statlara geçiş taraftarı da beraberinde getirdi. Ayrıca alınan önlemler sonucu olayların azalması da taraftarın çoğalmasında etken.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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