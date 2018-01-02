 Vagner Love tepkisi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    tepkisi

    <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> tepkisi

    Alanyaspor Başkanı , ’in izin almadan ile görüştüğünü iddia etti

    Aspor'da yayınlanan 'Transfer Dosyası' programına katılan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendilerinden izin almadan ile görüştüğünü iddia ederek tepkisini şöyle dile getirdi: Love'un yabancı menajeri, Türk menejerini arıyor ve 'in tercümanlarına futbolcumu arattığını söylüyor. Dursun Özbek'i tanırım, çok severim ve saygı duyarım. Ondan habersiz yaptıklarını düşünüyorum. Bu yapılan ahlaksızlık, böyle şeyleri doğru bulmuyoruz. Fatih hoca bunu yapmadıysa, çıkıp 'yapmadım' desin. Kulüp başkanları birbirlerini arar, sonra transfer konuşulur. Biz böyle gördük.

    'İLGİMİZ YOK'
    Alanyaspor Başkanı 'nun şok iddiası üzerine da bir açıklamada bulundu. Sarıkırmızılı kulübün yayınladığı mesajda, "Galatasaray olarak transfer sürecinde oyuncu-kulüp-menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir kulübüz. Adı geçen değerli oyuncuyla ilgili kulübümüz adına hocamız, tercümanımız veya idari çalışanlarımız hiçbir girişimde bulunmamıştır. Diğer yandan oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı öncelikle tabii ki değerli Alanyaspor başkanımızı arardık. Kendilerinden de basın yerine bizi aramalarını beklediğimiz gibi. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN