Vagner Love tepkisi
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fatih Terim’in izin almadan Vagner Love ile görüştüğünü iddia etti
'İLGİMİZ YOK'
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun şok iddiası üzerine Galatasaray da bir açıklamada bulundu. Sarıkırmızılı kulübün yayınladığı mesajda, "Galatasaray olarak transfer sürecinde oyuncu-kulüp-menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir kulübüz. Adı geçen değerli oyuncuyla ilgili kulübümüz adına hocamız, tercümanımız veya idari çalışanlarımız hiçbir girişimde bulunmamıştır. Diğer yandan oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır. Böyle bir planlamamız olsaydı öncelikle tabii ki değerli Alanyaspor başkanımızı arardık. Kendilerinden de basın yerine bizi aramalarını beklediğimiz gibi. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 03:03
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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