 Şansı yükseldi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Şansı yükseldi

    Şansı yükseldi
    Türk futbolunda son yıllara bakıldığında değişmeyen tek isim Fatih Terim... Bu için de Milli Takım için de böyle... Fatih Terim sandalyede oturuyor hep yanındaki isimler değişiyor. Terim, 6 ay önce kurulan ve puan olarak başarılı bir ilk yarı geçiren 'dan aldı görevi. 'Tudor yeterli miydi Galatasaray için?' Bence değildi. Terim'le Galatasaray'ın şampiyonluk şansı biraz daha artar. Ama altını çizelim diğer takımlara göre artar demiyorum, kendi bünyesinde artar.;

    Mini yorum: Rıdvan Dilmen
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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