 Müzenin açılışı 2. yarıda olacak – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Müzenin açılışı 2. yarıda olacak

    Müzenin açılışı 2. yarıda olacak
    , aylardır hazırlıkları süren yeni müzesine kısa süre içinde kavuşacak. Türk Telekom Stadı'nda son sistem teknoloji kullanarak hazırlanan müzenin son rötuşları yapılıyor. Tarihe damga vurmuş tüm kupaların sergileneceği müze sezonun 2. yarısıyla birlikte sarı-kırmızılıların hizmetinde olacak.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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