 Kontenjan sıkıntısı! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kontenjan sıkıntısı!

    Kontenjan sıkıntısı!

    Cimbom’da yeni transferlere yer açmak için operasyon kapıda De , ve Donk gönderilecek isimler arasında

    Fatih Terim sol bek, kanatta oynayabilecek forvet özellikleri de olan bir isim istiyor. Uygun bir aday bulunursa orta sahanın güçlendirilmesi de gündemde... Hakan Balta ile Nigel de Jong ve Ryan Donk da forma için yeniden umutlandı ama kontenjan sıkıntısı iki oyuncuyu tehdit ediyor. Şu an Galatasaray'da 14 yabancı var. Alınacak iki ismin de yabancı olması ise şu anda kadroda yer alan en az 2 yabancının gözden çıkarılması anlamına gelecek. Tribünde oturan Carasso'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nigel de Jong, Ryan Donk ve Latovlevici de diğer adaylar... Terim bu oyuncular arasından bir seçim yapacak.

    LATOVLEVİCİ LİSTE BAŞI
    Tecrübeli teknik adam sol bek alınması ve Balta'nın da kadroya katılması durumunda 'nin de ipini çekecek. Üçüncü isimse De 'un kendisini yeniden kabul ettirmesi durumunda Donk olacak gibi duruyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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