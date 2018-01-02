 Kazım bin pişman – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kazım bin pişman

    Kazım bin pişman
    'ın eski futbolcusu Colin Kazım, Brezilya basınına konuştu. Geçen sezon Corinthians ile şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu "Kariyer her zaman paranın önünde gelmeli. Mesela G.Saray'dan ayrıldığım için pişmanlık duydum" diye konuştu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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