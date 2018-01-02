 Kaan imzayı atacak – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kaan imzayı atacak

    Kaan imzayı atacak
    , için temaslarını sıklaştırdı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki oyuncu ile şimdiden anlaşıp imzaları atmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, 'ın menajerliğini yapan babası Erol Ayhan ile transfer görüşmelerine başladığı bildirildi. Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında forma giyebilen Kaan, 111 resmi maçta 17 gol kaydetti.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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