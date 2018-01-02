 İlk teklif yapıldı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    İlk teklif yapıldı

    İlk teklif yapıldı

    Sözleşmesi bitecek olan Yasin’e 1.5 milyon euro’dan 3 yıllık yeni sözleşme önerildi. Sinan’ın ücreti de 1 milyon euro olacak

    Fatih Terim'in talebiyle yönetim Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'le sözleşme yenileme kararı aldı... Yönetim hali hazırda 1 milyon 150 bin euro'ya oynayan Yasin'e 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık yeni teklif yaptı. Daha önce sezon dolmadan kendisi ile görüşülmeyeceği iletilen Yasin'in bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Çünkü Yasin'in menajeri daha önce 2 milyon euro'dan aşağı imza atmayacaklarını yönetime iletmişti. Yönetim bu sezon 600 bin euro gelecek sezon ise 650 bin euro'ya oynayacak olan Sinan Gümüş için de 1 milyon euro'dan başlayarak 50'şer bin euro'luk artışları içeren 5 yıllık bir sözleşme hazırladı. 5. yılın sonunda 1.2 milyon euro kazanacak olan Sinan'ın da bu teklife vereceği cevap sıkıntı yaratabilir.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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