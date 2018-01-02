Fellaini'den G.Saray'a tek şart!
Fellaini ile Galatasaray görüşme yaptı. Belçikalı, Şampiyonlar Ligi'nin garantilenmesi durumunda geleceğini bildirdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle planlar artık günlük değil ileriye dönük yapılıyor. Bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak isimler üzerinde durulurken Aslan'ın, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Fellaini ile temasa geçtiği bildirildi.
Manchester United'dan ayrılmak isteyen Belçikalı orta sahanın da şu anda kendisine talip olan takımlarla görüştüğü ancak kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.
DÜNYA KUPASI'NDA PİYASASINI ARTIRACAK
Akşam'ın haberine göre; Fellaini'nin G.Saray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Devler Ligi'nde yer alma şartı sunduğu kaydedildi. Fellaini, ülkesi Belçika ile Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:02
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