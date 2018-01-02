 Fellaini'den G.Saray'a tek şart! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'den G.Saray'a tek şart!

    Fellaini'den G.Saray'a tek şart!

    ile görüşme yaptı. Belçikalı, Şampiyonlar Ligi'nin garantilenmesi durumunda geleceğini bildirdi.

    'da 'in gelişiyle planlar artık günlük değil ileriye dönük yapılıyor. Bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak isimler üzerinde durulurken Aslan'ın, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ile temasa geçtiği bildirildi.

    'dan ayrılmak isteyen Belçikalı orta sahanın da şu anda kendisine talip olan takımlarla görüştüğü ancak kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

    DÜNYA KUPASI'NDA PİYASASINI ARTIRACAK
    Akşam'ın haberine göre; Fellaini'nin G.Saray'ın teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Devler Ligi'nde yer alma şartı sunduğu kaydedildi. Fellaini, ülkesi ile 'da düzenlenecek 'na katılacak.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini'den G.Saray'a tek şart! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN