Amerika'da transfer zirvesi
Tecrübeli çalıştırıcı, Rogon Menajerlik Şirketi’nin büyük ortağı Fahrian’la yemekte bir araya geldi. Hasan Ali ve Meyer’in durumu masaya yatırıldı
F.BAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
Hasan Ali, Tolga Ciğerci'nin yanı sıra adı Galatasaray ile anlan Max Meyer ve Şenol Güneş'in gözdesi Fourtinis'in de menajerliğini yapan Fahrian'la nasıl bir görüşme yapıldığı sır olarak kaldı. Fakat sol bek isteyen ve milli takımda vazgeçemediği Hasan Ali'nin Fenerbahçe'den ayrılma durumu ve Ndiaye'nin çok tartışıldığı ortamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meyer'le ilgili bazı sürpriz konuşmaların geçmiş olabileceği ifade edildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:56
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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