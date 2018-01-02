 Amerika'da transfer zirvesi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Amerika'da transfer zirvesi

    Amerika'da transfer zirvesi

    Tecrübeli çalıştırıcı, ’nin büyük ortağı Fahrian’la yemekte bir araya geldi. ve Meyer’in durumu masaya yatırıldı

    Tatil için Amerika'da bulunan Fatih Terim'in sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. 'da tüm yetkileri eline alan tecrübeli teknik adamın, Rogon Menajerlik Şirketi'nin büyük ortağı Wolfgang Fahrian ve onun Türk ortağı Kadir Özcan'la yemek yedikleri belirtildi. Terim'i yemeğe davet edenin Özcan olduğu Fahrian'ın da bu görüşmede bulunmasının bir transfer görüşmesi olarak yorumlanabileceği dedikodusu yayıldı.

    F.BAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
    Hasan Ali, 'nin yanı sıra adı Galatasaray ile anlan Max Meyer ve Şenol Güneş'in gözdesi Fourtinis'in de menajerliğini yapan Fahrian'la nasıl bir görüşme yapıldığı sır olarak kaldı. Fakat sol bek isteyen ve milli takımda vazgeçemediği Hasan Ali'nin Fenerbahçe'den ayrılma durumu ve Ndiaye'nin çok tartışıldığı ortamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meyer'le ilgili bazı sürpriz konuşmaların geçmiş olabileceği ifade edildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:56
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