 Muslera’nın yeni alternatifi: Kepa – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Muslera’nın yeni alternatifi: Kepa

    Muslera’nın yeni alternatifi: Kepa
    Galatasaray Yönetimi, yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya alternif bir isim buldu. Sarı-kırmızılılar, 'nun genç file bekçisi Kepa Arrizabalaga için nabız yoklamaya başladı. Aslan, birçok kulübün gündeminde yer alan ve İspanyol ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek 23 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu sezon Bilbao ile ligde 14 maçta forma giyen Arrizabalaga, 18 gol yedi
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:37
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