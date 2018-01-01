 Mert Çetin'den Vagner Love açıklaması – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'den açıklaması

    <a href="/index/mert-cetin?id=b48f135f-d0c3-47f8-9c59-7bd4a562cf96" class="" rel="tag">Mert Çetin</a>'den <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> açıklaması

    'ın tercümanı , Başkanı 'nun açıklamalarına yanıt verdi.

    Başkanı , kendilerinin izni olmaksızın Teknik Direktörü 'in tercümana 'ı arattığını söyledi.

    'ın tercümani ise söylentilere yanıt verdi.

    Goalbien'e konuşan Çetin, "Ben 'un menajerini yolda görsem tanımam. Hayatımda Vagner Love ile konuşmadım.
    Birileri sayın başkan 'na yanlış bilgi veriyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere bile aramadım. Zaten beni aşan konular bunlar. Kimse bana da kalk ara falan da demedi. Ben 'den böyle bir talimat falan da almadım. Ben Vagner Love'ı bir kere bile aramadım. Menajerini falan da tanımıyorum. Sayın başkana saygımız sonsuz ama ona kim ne bilgi veriyorsa asılsız bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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