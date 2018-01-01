Mert Çetin'den Vagner Love açıklaması
Galatasaray'ın tercümanı Mert Çetin, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Galatasaray'ın tercümani Mert Çetin ise söylentilere yanıt verdi.
Goalbien'e konuşan Çetin, "Ben Vagner Love'un menajerini yolda görsem tanımam. Hayatımda Vagner Love ile konuşmadım.
Birileri sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na yanlış bilgi veriyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere bile aramadım. Zaten beni aşan konular bunlar. Kimse bana da kalk ara falan da demedi. Ben Fatih Terim'den böyle bir talimat falan da almadım. Ben Vagner Love'ı bir kere bile aramadım. Menajerini falan da tanımıyorum. Sayın başkana saygımız sonsuz ama ona kim ne bilgi veriyorsa asılsız bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
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Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
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Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
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Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
Mert Çetin'den Vagner Love açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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