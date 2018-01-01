 İşte ilk yolcu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    İşte ilk yolcu

    İşte ilk yolcu
    Kadrosunda 14 yabancısı bulunan 'da sözleşmesi feshedilecek ilk isim belli oldu. Yabancı kontenjanının açılması için çalışmalar yapan teknik direktör , Cedric Carrasso ile yolların ayrılmasını istedi. 36 yaşındaki Fransız kaleci, bu sezon yalnızca kupada Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçta forma giymişti
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:39
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