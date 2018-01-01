 Gözler Alex Telles’te – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Gözler ’te

    Gözler Alex Telles’te
    'nin Telles'e talip olması 'ın da gündeminde... 2016-17 öncesi Porto'ya sattığı Brezilyalı'nın bir sonraki transferinde yüzde 10 pay alacak olan sarı-kırmızılılar, hesaplara başladı. Chelsea'nin 25 yaşındaki oyuncu için iddia edilen 30 milyon euro ödemesi halinde Aslan'ın kasasına 3 milyon euro girecek.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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