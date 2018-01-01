 Gomis’ten öğütler – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’ten öğütler

    Gomis’ten öğütler
    CİMBOM'un gol makinesi 'ten gençlere öğütler... "Ben birinin doğru yoldan rahatlıkla sapabileceği bir mahalleden geliyorum" diyen 32 yaşındaki futbolcu, "Hassas mahallelerde büyüyenlerin yapabileceği kadar aptalca işler yaptım. Yapmanız gereken düşünmek. Ailenizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi, arkadaşlarınızı ve en önemlisi hayatınızı. Hata yapmaktan korkmayın ama suç işlemekten korkun" dedi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:22
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