Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Galatasaray Kulübü'nün yaptığı o açıklama:
Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.
Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.
Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
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Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
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Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
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Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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