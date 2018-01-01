 Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan yanıtı

    Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı

    , Başkanı 'nun açıklamalarına yanıt verdi.

    Başkanı , kendilerinin izni olmaksızın Teknik Direktörü 'in tercümana 'ı arattığını söyledi. Galatasaray ise bu iddialara resmi siteden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

    Galatasaray Kulübü'nün yaptığı o açıklama:

    Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.

    Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.

    Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.

    Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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