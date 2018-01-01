Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim!
Beşiktaş'ın yıldızlaşan ismi Cenk Tosun'u kadrosuna katması an meselesi olan Everton, bir başka Türk oyuncuyla da ilgileniyor: Arda Turan!
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans'ın haberine göre Arda Turan'ın Everton'a gitmesi söz konusu. Everton'ın bu transferde istekli olduğu belirtilen haberde Arda için Arsenal seçeneğinin de masada olduğu da ifade edildi. İngiliz ekibinin Arda'nın yüksek maaşı konusunda ise indirim isteyeceği gelen bilgiler arasında.
EVERTON'IN MENAJERİ 'GOLCÜ' DEMİŞTİ
Everton menajeri Sam Allardyce ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Eğer alabilirsek bir golcüye ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde buraya oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamazı gerekiyor" demişti.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:51
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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