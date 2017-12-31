Yeni hedef Lavezzi
Sol kanat ve forvette oynayabilecek bir isim arayan Terim, Çin'den ayrılan Ezequiel Lavezzi’yi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle önümüzdeki hafta görüşecek
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yönetim son olarak Çin'de Hebei Fortune formasını giyen Ezequiel Lavezzi'ye kanca attı. Terim de Arjantinli yıldıza onay verirken, Sarı-Kırmızılı yönetim transfer için resmi girişimlere başladı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Kulübü ile sözleşmesi bugün itibariyle sona erecek olan Ezequiel Lavezzi serbest kalacak. Yönetim, bonservis ücreti ödenmeyecek olan Arjantinli yıldızın menajeriyle kısa sürede masaya oturacak.
427 MAÇTA 232 GOLE KATKI
Daha önce PSG ve Napoli gibi önemli takımların da formasını giyen Lavezzi kariyeri boyunca 427 resmi maçta 115 gol ve 117 asistlik performans sergiledi. Tangocu, milli formayla da 51 maçta 9 gol attı.
EN CİDDİ RAKİP SAN LORENZO
Ezequıel Lavezzi transferinde en ciddi rakibin Arjantin kulübü San Lorenzo olduğu öğrenildi... Lavezzi'nin eski takımı olan San Lorenzo'nun resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Arjantin basını, yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığını öne sürdü. (Takvim)
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:28
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Yeni hedef Lavezzi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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