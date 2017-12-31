 Yeni hedef Lavezzi – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Yeni hedef Lavezzi

    Yeni hedef Lavezzi

    Sol kanat ve forvette oynayabilecek bir isim arayan Terim, 'den ayrılan ’yi kadrosunda görmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle önümüzdeki hafta görüşecek

    Saray'da gündemi ısınıyor... Teknik direktör yönetime verdiği raporda, hem sol kanat hem de forvette oynayabilecek bir ismin alınmasını istemişti. Avrupa, ve Uzak Doğu'da araştırmalar yapan , dünyaca ünlü bir futbolcuyu gündemine aldı.

    RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
    Yönetim son olarak 'de Hebei Fortune formasını giyen 'ye kanca attı. Terim de Arjantinli yıldıza onay verirken, Sarı-Kırmızılı yönetim transfer için resmi girişimlere başladı.

    BONSERVİS ÖDENMEYECEK
    Kulübü ile sözleşmesi bugün itibariyle sona erecek olan serbest kalacak. Yönetim, bonservis ücreti ödenmeyecek olan Arjantinli yıldızın menajeriyle kısa sürede masaya oturacak.

    427 MAÇTA 232 GOLE KATKI
    Daha önce ve gibi önemli takımların da formasını giyen Lavezzi kariyeri boyunca 427 resmi maçta 115 gol ve 117 asistlik performans sergiledi. Tangocu, milli formayla da 51 maçta 9 gol attı.

    EN CİDDİ RAKİP SAN LORENZO
    Ezequıel Lavezzi transferinde en ciddi rakibin Arjantin kulübü olduğu öğrenildi... Lavezzi'nin eski takımı olan 'nun resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Arjantin basını, yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığını öne sürdü. (Takvim)
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:28
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