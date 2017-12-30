 Manchester United yine kazanamadı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    yine kazanamadı

    Manchester United yine kazanamadı

    Konuk ettiği Southampton ile 0-0 berabere kalan , son 3 lig maçından galibiyet çıkaramadı.

    'in 21. hafta mücadelesinde , konuk ettiği Southampton ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

    Ligde son iki lig maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında gerilere düşen Manchester United, son 7 lig maçında galibiyet alamayan Southampton'ı Stadı'nda konuk etti.

    İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    Ligde 44 puanda kalan Manchester United, 'nin üst sıraya çıkmasıyla 3'üncü sıraya gerilerken, maç fazlasına rağmen lider 'nin 14 puan ardında kaldı. Southampton ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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