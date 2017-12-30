Inter ile Lazio yenişemedi
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında, zirve mücadelesi veren Inter ile Lazio golsüz berabere kaldı.
Ligde son iki maçını kaybederek liderlik koltuğunu kaybeden Inter, Guiseppe Meazza Stadı'nda son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Lazio'yu ağırladı.
İki takım da maç boyunca yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Inter 41 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü, Lazio ise 37 puanla 5'inci sırada yer aldı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
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