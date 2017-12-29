 Hanedar iş başı yaptı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    iş başı yaptı

    Hanedar iş başı yaptı
    Cenk Ergün, Fatih Terim'in gelişi ile birlikte Türk Telekom Stadı'na çekilirken Şükrü Hanedar, kulübünde mesaiye dün itibarı ile başladı. , A Takımın idari menajeri olarak görev yapaca
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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