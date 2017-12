Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, GSTV'de katıldığı "Gündem Özel" programında olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listelerini açıkladı.

İrfan Aktar, olağanüstü genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin 3 yıl olacağını belirtti.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulunda bulunan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, Tarık Taşar ve Alper Narman yeni listede yer almadı.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler şunlar:

Asıl liste: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

Yedek liste: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler ise şunlar:

Asıl liste: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek liste: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.



LEVENT TÜZEMEN: "DURSUN ÖZBEK'İN RAHAT KAZANACAĞI BİR SEÇİM OLACAK"

A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da aday olan Dursun Özbek'in seçimi rahat kazanacağını söyledi. Tüzemen, Abdürrahim Albayrak'ın da neden yönetim kurulu listesine girmediğine açıklık getirdi. İşte Tüzemen'in yönetim kurulu listeleri üzerine yorumları...

"BİR DEDİKODU ORTADAN KALKTI"

Kendi kemik kadrosunda başkana itiraz etmeyen çok önemli bir grup vardı. İsmail Sarıkaya, Ali Yüce zaten voleybolun başında, Ural Aküzüm, Nasuhi Sezgin ve Can Topsakal. Bu isimleri zaten yönetime yeniden aldı. Burada bir dedikodu da böylece ortadan kalkmış oldu. Fatih Terim'i istemeyenlerde biri olarak adlandırılan Can Topsakal'ın böyle bir söylemi olmadığı o yüzden de yönetim içinde olduğu söyleniyordu. İnsanların kafasında canlandırdığı Fatih Terim, Can Topsakal olayının doğru olmadığı ortaya çıktı.

"ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE ALİ DÜRÜST'Ü İKNA EDEMEDİ"

Dursun Özbek, çok insanla bir araya geldi. Abdürrahim Albayrak'tan tutun Hakan Üstünberk'e kadar. Hatta Ali Dürüst'ün bile ikna edileceği söyleniyordu. Refik Alkan'dan söz ediliyordu. Birçok gövdeli ismin bu kadroda yer alacağı söyleniyordu. Ama malesef başkanın ocak ayındaki seçimden sonra mayıs ayında yeniden seçim önerisini talep etmemesi bu isimlerin yönetimde yer almamasına neden oldu. Büyük bir kısmı kendi yönetimindeki ilk isimler.



"CENGİZ ÖZYALÇIN'UN YERİNE ÖZKAN OLCAY"

İkna edilebilen, Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Özkan Olcay var. Büyük ihtimalle Cengiz Özyalçın'ın yerine girdi. Cengiz bey, hem takımla ilgili hem de yönetimle ilgili birçok soruya rhatlıkla cevap verebilen gülen yüzüydü Dursun Özbek yönetiminin. Aynı yüzü Özkan Olcay'da göreceğiz. Çok sakindir. Daha çok politik konuşmayı sever, uzlaştırıcı bir kimliği vardır.

"KATILIM BİN 500'ÜN ALTINDA OLURSA..."

Özbek çok üst düzey bir yönetim kurmadı. Mustafa Cengiz burada bu cesareti gösterdiği için kutlamak gerekir. Orada da çok gövdeli isimler yok. Dursun Özbek'in rahat kazanacağı bir seçim olarak görüyorum. Bin 500'ün altında katılım oranı olursa bu başkanı iktidar yapar ama muktedir yapmaz. Mustafa Cengiz'in seçime katılması, Dursun Özbek'in seçime tek başına girmesini engellemiş olacak sadece.