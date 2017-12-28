Arda ile Etiler’de dev zirve
Beşiktaş’a transferi gündemde olan milli futbolcu ve Ağar, Etiler’de yemek yedi. Ağar’ın Arda’ya “Fatih hocadan özür dile, yuvaya geri dön” dediği iddia edildi
Devre arasında Barcelona'dan ayrılması artık kesinleşen Arda Turan'ın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Milli futbolcunun Siyah- Beyazlı yönetimle büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edilirken dün çok flaş bir gelişme yaşandı.
"BU KIRGINLIK SONA ERSİN"
Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin, Etiler'deki Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yemesi, Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" şeklinde konuştuğu iddia edildi.
'ARTIK İMKANSIZ' DENİLİYORDU
Arda Turan ve Fatih Terim, Milli Takım'da çok büyük problemler yaşamış, hatta iki isim basın yoluyla birbiri hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Kısa süre öncesine kadar bu ikilinin bir daha aynı takımda yer alması 'imkansız' olarak görülüyordu. Fakat hem Arda hem de Terim'le yakın ilişkisi olan Mehmet Ağar'ın devreye girmesi kafaları karıştırmış durumda.
ARSENAL iHTiMALi ORTADAN KALKTI
İngiliz basını Arda Turan'ın bir süredir görüştüğü Arsenal ile anlaşamadığını yazdı. Londra kulübünün yetkililerinin önceki gün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la son kez bir araya geldiği fakat ekonomik konularda arada uçurum olduğu belirtildi. (Takvim)
"BU KIRGINLIK SONA ERSİN"
Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin, Etiler'deki Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yemesi, Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" şeklinde konuştuğu iddia edildi.
'ARTIK İMKANSIZ' DENİLİYORDU
Arda Turan ve Fatih Terim, Milli Takım'da çok büyük problemler yaşamış, hatta iki isim basın yoluyla birbiri hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Kısa süre öncesine kadar bu ikilinin bir daha aynı takımda yer alması 'imkansız' olarak görülüyordu. Fakat hem Arda hem de Terim'le yakın ilişkisi olan Mehmet Ağar'ın devreye girmesi kafaları karıştırmış durumda.
ARSENAL iHTiMALi ORTADAN KALKTI
İngiliz basını Arda Turan'ın bir süredir görüştüğü Arsenal ile anlaşamadığını yazdı. Londra kulübünün yetkililerinin önceki gün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la son kez bir araya geldiği fakat ekonomik konularda arada uçurum olduğu belirtildi. (Takvim)
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
Arda ile Etiler’de dev zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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