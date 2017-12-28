 Arda ile Etiler’de dev zirve – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Arda ile Etiler’de dev zirve

    Arda ile Etiler’de dev zirve

    Beşiktaş’a transferi gündemde olan milli futbolcu ve Ağar, Etiler’de yemek yedi. Ağar’ın Arda’ya “Fatih hocadan özür dile, yuvaya geri dön” dediği iddia edildi

    Devre arasında Barcelona'dan ayrılması artık kesinleşen Arda Turan'ın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Milli futbolcunun Siyah- Beyazlı yönetimle büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edilirken dün çok flaş bir gelişme yaşandı.

    "BU KIRGINLIK SONA ERSİN"
    Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin, Etiler'deki Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yemesi, Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

    'ARTIK İMKANSIZ' DENİLİYORDU
    Arda Turan ve Fatih Terim, Milli Takım'da çok büyük problemler yaşamış, hatta iki isim basın yoluyla birbiri hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Kısa süre öncesine kadar bu ikilinin bir daha aynı takımda yer alması 'imkansız' olarak görülüyordu. Fakat hem Arda hem de Terim'le yakın ilişkisi olan Mehmet Ağar'ın devreye girmesi kafaları karıştırmış durumda.

    ARSENAL iHTiMALi ORTADAN KALKTI
    İngiliz basını 'ın bir süredir görüştüğü Arsenal ile anlaşamadığını yazdı. Londra kulübünün yetkililerinin önceki gün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la son kez bir araya geldiği fakat ekonomik konularda arada uçurum olduğu belirtildi. (Takvim)
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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