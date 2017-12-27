Galatasaray Odeabank gruptan çıktı
Galatasaray Odeabank, Hapoel Jarusalem’i 87-68 yenerek Eurocup B Grubu'ndan üst tura yükseldi.
Galatasaray Odeabank, Eurocup B grubu 10. maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Jarusalem'i 87-68'lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip Eurocup B Grubu'ndan ikinci olarak çıkmayı başardı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Migue Perez Perez xx, Sinisa Herceg xx, Igor Mitrovski xx
1. Periyot: 22-23 (Hapoel Jarusalem lehine)
Devre: 47-35 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 67-52 (Galatasaray Odeabank lehine)
5 faul alan: Lucas (Hapoel Jarusalem)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Migue Perez Perez xx, Sinisa Herceg xx, Igor Mitrovski xx
1. Periyot: 22-23 (Hapoel Jarusalem lehine)
Devre: 47-35 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 67-52 (Galatasaray Odeabank lehine)
5 faul alan: Lucas (Hapoel Jarusalem)
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:50
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