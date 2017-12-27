 Galatasaray Odeabank gruptan çıktı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    gruptan çıktı

    Galatasaray Odeabank gruptan çıktı

    , ’i 87-68 yenerek Eurocup B Grubu'ndan üst tura yükseldi.

    , Eurocup B grubu 10. maçında sahasında karşılaştığı İsrail ekibi 'i 87-68'lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip Eurocup B Grubu'ndan ikinci olarak çıkmayı başardı.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Migue Perez Perez xx, Sinisa Herceg xx, Igor Mitrovski xx
    1. Periyot: 22-23 (Hapoel Jarusalem lehine)
    Devre: 47-35 (Galatasaray Odeabank lehine)
    3. Periyot: 67-52 (Galatasaray Odeabank lehine)
    5 faul alan: Lucas (Hapoel Jarusalem)
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
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