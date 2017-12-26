 Fernando şoku – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Fernando şoku

    Fernando şoku
    Göztepe maçının son dakikalarında sakatlanan Fernando'da yırtık çıktı. Kulüp doktoru Yener İnce, "Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilmeyecek. Kamp dönemine kadar tedavisi sürecek" dedi. Rodrigues'in ise arka adalesinde zorlanma oluştuğu ve durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi. Mariano ise kampta takıma dahil olacak
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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