Derdiyok Konya yolunda
Golcü arayan Konyaspor’un, Galatasaray’da forma şansı bulamayan Eren Derdiyok’a talip olduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların öncelikli bonservisiyle, olmazsa kiralık istediği belirtildi
29 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezon ise henüz açılış yapamadı. 15 maçta 1 gol, 2 asistle oynarken, Süper Lig'de 1 asist, kupada 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Rijad Bajic'in Udinese'ye transferi sonrası gol yollarında etkili bir isim arayan yeşil-beyazlıların öncelikli olarak bonservisiyle, aksi halde kiralık formülüyle alınmak istendiği bildirilen kontratı 2019'da bitecek deneyimli golcü için Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Yerine alternatif isim alınacaksa gidebilir" raporu verdiği ifade edildi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:10
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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