 Muslera çılgına döndü – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Muslera çılgına döndü

    Muslera çılgına döndü
    Hakemin Galatasaray aleyhine verdiği penaltı kararı sonrası kaleci Muslera çileden çıktı. Oldukça sinirlenen Uruguaylı file bekçisi, Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre itiraz etti. Muslera yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırıldı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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