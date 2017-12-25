Galatasaray'da şok sakatlık!
Galatasaray'da Fernando'nun sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiği açıklandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:40
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Fenerbahçe maç fazlasıyla lider
Toplam 11
Yorum
cacık bu fenerden bi cacık olmaz görürsünüz ligi anca 4 üncü bitirir.
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 3
Yorum
cok sevin me adman polatin dedigi gibi gs batiyor ya icindekiler kalani somuruyor ya batan geminin icindeki mallar olacaklar!fatih imajini duzeltiyor.
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Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 8
Yorum
Sonsuzluk35 Ersun Yanal Dava acti degil, Trabzon yine tazminati ödemedi olacakti.
Galatasaray'da şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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